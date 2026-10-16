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مادر شهید محمود موسوی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در شهرستان هریس آذربایجان شرقی امروز در سن ۹۸ سالگی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحومه سیدهخانم خدیجه ابوالقاسمی، مادر شهید محمود موسوی و همسر مرحوم سید یعقوب موسوی امام جمعه اسبق شهرستان هریس بود که پس از سالها فراق فرزندش چشم از جهان فروبست و پیکرش در شهر هریس تشییع و به خاک سپرده شد.
شهید سید محمود موسوی، نخستین شهید شهرستان هریس در دوران دفاع مقدس در هشتم اسفند ۱۳۶۲ در جریان عملیات خیبر و در منطقه جزایر مجنون به فیض عظیم شهادت نائل آمد.