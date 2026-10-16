به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحومه سیده‌خانم خدیجه ابوالقاسمی، مادر شهید محمود موسوی و همسر مرحوم سید یعقوب موسوی امام جمعه اسبق شهرستان هریس بود که پس از سال‌ها فراق فرزندش چشم از جهان فروبست و پیکرش در شهر هریس تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید سید محمود موسوی، نخستین شهید شهرستان هریس در دوران دفاع مقدس در هشتم اسفند ۱۳۶۲ در جریان عملیات خیبر و در منطقه جزایر مجنون به فیض عظیم شهادت نائل آمد.