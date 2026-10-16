سردار احمد رضا رادان در پیامی به مناسبت روز پرستار، گفت: جامعه پرستاری در خط مقدم خدمت و فداکاری، از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی کشور ، در پیامی به مناسبت روز پرستار، نوشت: نام‌گذاری سالروز ولادت عقیلۀ بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (س) به نام روز پرستار، تقدیری شایسته از مقام شامخ برگزیده گانی است که با الهام از آموزه‌های مکتب عاشورا، در راه التیام آلام دردمندان، زیباترین جلوه‌های نوع‌دوستی و تعهد را به نمایش می‌گذارند.

امروز، در شرایطی که مردم کشور عزیزمان در شرایط خاص امنیتی و دفاعی قرار دارند، جامعه پرستاری کشور بار دیگر ثابت کرد که در خط مقدم خدمت و فداکاری، از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت، فرارسیدن این روز فرخنده را به همه پرستاران کشور عزیزمان ایران و همچنین جامعه پرستاری سازمان انتظامی کشور تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون، توام با عزت و سلامتی همگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.