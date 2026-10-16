

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آیین رونمایی از چهار کتاب «باوطن»، «بی‌تاب آسمان»، «قلب ایران» و «خط خاک» به همت انجمن ادبی «خانه راوی» روز جمعه ۲۴ مهر در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد.

در این مراسم رضا زنگنه به‌عنوان دبیر جلسه و احسان رضایی و مهدی کاموس از سخنرانان این آیین بودند.

کتاب باوطن (یادداشت ۶۲ نویسنده ایرانی پیرامون جنگ رمضان) گردآوری سمیه جمالی و هاشم نصیری است و انتشارات حس داستان آن را منتشر کرده است. این کتاب مجموعه‌ی ۶۲ یادداشت از نویسندگان ایرانی است؛ متن‌هایی که در فضای جنگ رمضان شکل گرفته‌اند و هرکدام از زاویه‌ای شخصی، احساسی یا فکری به وطن، فقدان، ترس، همدلی و ایستادگی نگاه می‌کنند. در این صفحات، وطن فقط یک مفهوم سیاسی یا جغرافیایی نیست، بلکه در کوچه، خانه، مدرسه، محل کار و خاطره‌های جمعی معنا پیدا می‌کند.

کتاب بی تاب آسمان (مجموعه داستان و ناداستان ۳۳ نویسنده‌ی ایرانی برای نوجوانان وطن) حاصل گردآوری سمیه جمالی و هاشم نصیری توسط انتشارات حس داستان منتشر شده است. این مجموعه با کنارهم‌گذاشتن داستان‌ها و نوشته‌هایی از نویسندگان گوناگون، حال‌وهوای روز‌هایی را ثبت می‌کند که جنگ و ناامنی ناگهان وارد زندگی نوجوانان شده است. متن‌ها از ترس، خشم، همدلی، مراقبت و ایستادگی حرف می‌زنند و قهرمان‌هایشان بیشتر از دل کوچه، مدرسه و خانه بیرون می‌آیند. همین نزدیکی فضا باعث می‌شود کتاب فقط روایت حادثه نباشد و به تصویری از واکنش نسل نوجوان در لحظه‌های بحرانی تبدیل شود.

کتاب قلب ایران (۱۶ داستان از نویسندگان ایرانی برای کودکان وطن) حاصل گردآوری سمیه جمالی و هاشم نصیری است. انتشارات حس داستان این کتاب را منتشر کرده است. این مجموعه ۱۶ داستان کوتاه را کنار هم آورده که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به تجربه‌ی کودکان در روز‌های جنگ، ترس، دل‌تنگی، همدلی و حس مراقبت از وطن نگاه می‌کنند. از نامه‌ای خیالی میان یک کودک و مادرش تا روایت کوله‌ها، مدادرنگی‌ها و بچه‌هایی که در دل بحران هنوز به دوستی و امید فکر می‌کنند، این کتاب تصویری احساسی و متنوع از جهان کودکانه می‌سازد.

خط خاک» که به اهتمام سمیه جمالی به‌عنوان دبیر مجموعه تدوین شده، از سوی نشر فاتحان به بازار نشر عرضه شده است. این مجموعه، ۴۴ روایت را در خود جای داده و طیف قابل‌توجهی از تجربه‌ها را از دل میدان به قلم آورده است؛ روایت‌هایی که هر یک دریچه‌ای تازه به روز‌های جنگ می‌گشایند.