به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد با اعلام این خبر گفت: لایروبی رودخانه یرغو، احداث سیل‌بند و ایجاد کانال‌های روان‌آب در مناطق مستعد سیلاب و آبگرفتگی از جمله این اقدامات است. حسن گیته افزود: در مناطق پرخطر ازجمله مکریان، کوی بهداری، شهرک صبا، کهریزه شیخان، در مسیر پشت تپ به طرف مدرسه به طرف روستای قرچلان، در مسیر ضلع جنوبی سید آباد و شهرک کارکنان صدا و سیما به طرف روستای پیربله سیل بند احداث و یا آب‌های سطحی به کانال‌های زیرزمینی هدایت شده‌اند. به گفته مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی بیش از ۹۰ کیلومتر از رودخانه‌ها، انهار و مسیر‌های آب استان در ماه‌های گذشته برای هدایت روان‌آب‌ها و مدیریت بارش‌های پیش‌رو آماده‌سازی شده است.