یک کارشناس مذهبی با تأکید بر نقش خانواده و نهادهای فرهنگی در هویت‌یابی دختران نوجوان، تقویت عزت نفس، خودباوری و مهارت‌های زندگی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش شکاف نسلی در استان البرز دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، الهه بهشتی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» با موضوع صیانت از هویت زن مسلمان در جامعه چندفرهنگی استان البرز، بر ضرورت توجه به نیازهای تربیتی و هویتی دختران نوجوان تأکید کرد.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی و شرایط اجتماعی استان البرز اظهار کرد: دوران نوجوانی از مراحل مهم شکل‌گیری هویت و شخصیت است و خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در این دوره نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت استقلال فکری و احساس ارزشمندی نوجوانان دارند.

این کارشناس مذهبی با تشریح تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس افزود: عزت نفس به احساس ارزشمندی فرد و اعتماد به نفس به باور او نسبت به توانایی‌هایش مربوط است؛ تقویت این دو مؤلفه می‌تواند دختران نوجوان را در مواجهه با فشارهای محیطی و دیدگاه‌های متفاوت توانمندتر کند.

بهشتی با اشاره به سیره حضرت زینب(س)، استقامت و قدرت بیان ایشان در حوادث پس از واقعه کربلا را الگویی برای تبیین مفاهیمی همچون خودباوری، پایداری و استقلال شخصیت در میان دختران دانست.

وی همچنین بر نقش خانواده‌ها، مدارس، مساجد، کانون‌های فرهنگی و رسانه‌ها در شناسایی استعدادهای دختران نوجوان تأکید کرد و گفت: فراهم کردن فرصت مشارکت، تشویق هدفمند و توجه به نیازهای عاطفی و شخصیتی نوجوانان، زمینه‌ساز رشد اعتماد به نفس و تقویت هویت مستقل آنان است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی مادران و زنان خانواده بیان کرد: بهره‌گیری از منابع آموزشی، مطالعه و آشنایی با آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌تواند توان خانواده‌ها را در مواجهه با مسائل تربیتی و اجتماعی افزایش دهد.

بهشتی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های فرهنگی متناسب با ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی البرز خاطرنشان کرد: توجه به تنوع فرهنگی خانواده‌ها و نیازهای نسل نوجوان باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مرتبط با زنان و دختران مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان، آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت خودباوری، افزایش آگاهی خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی دختران را از جمله راهکارهای مؤثر برای تحکیم هویت فردی و اجتماعی و کاهش فاصله میان نسل‌ها عنوان کرد.