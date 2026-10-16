به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این اثر هنری و فرهنگی به همت گروه سرود حدیث عشق، وابسته به بیت‌الزهرا (س) شهرستان برخوار، با مشارکت ۲۶ کودک دختر و در مدت ۲۰ روز آماده شده است.

سرود «راه عقیله» به سرپرستی خانم نازنین‌زهرا کمالی، با الهام از شخصیت والای حضرت زینب کبری (س)، جلوه‌ای از ارادت نسل جوان به بانوی صبر و استقامت و الگویی ماندگار از ایمان، ایثار و پایداری را به تصویر می‌کشد.