استاندار آذربایجان‌شرقی در سالروز میلاد حضرت زینب (سلام الله علیها) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان شهید مدنی تبریز از پرستاران و کارکنان پیراپزشکی این مرکز درمانی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست عصر امروز در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید مدنی تبریز، ضمن عیادت از بیماران و دلجویی از آنان، با اهدای گل و هدیه از پرستاران این مرکز درمانی تجلیل کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در این دیدار با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت، از تلاش‌ها و فداکاری‌های این قشر در ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران قدردانی کرد.

سرمست همچنین نقش پرستاران و کادر درمان را در مدیریت شرایط بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، مؤثر دانست و بر اهمیت خدمات آنان در این شرایط تأکید کرد.