امامان جمعه شهر‌های گلستان، راهبرد دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیرو‌های مسلح را راهبرد وحدت برای آینده بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت الاسلام محمود ترابی امام جمعه گنبدکاووس گفت بااشاره به تهدیدات جدید دشمن با هدف عقب نشینی ایران گفت ما نقاط ضعف دشمن را کاملا شناسایی کرده ایم و همه راهبرد های مقابله ما از سوی ملت مبعوث شده ،دولت،مجلس،قوه قضائیه و نیروهای مسلح، راهبرد وحدت برای آینده است. حجت الاسلام محمود ترابی امام جمعه گنبدکاووس گفت بااشاره به تهدیدات جدید دشمن با هدف عقب نشینی ایران گفت ما نقاط ضعف دشمن را کاملا شناسایی کرده ایم و همه راهبرد های مقابله ما از سوی ملت مبعوث شده ،دولت،مجلس،قوه قضائیه و نیروهای مسلح، راهبرد وحدت برای آینده است.

عبدالباسط آخوند نوری‌زاد، امام جمعه اهل‌سنت گنبدکاووس بر اهمیت استقامت در دین و ایمان تأکید کرد و آن را از مهم‌ترین نشانه‌های ایمان راستین و پایبندی به عهد الهی دانست.

امام‌جمعه رامیان با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و گرامیداشت روز پرستار،این نام‌گذاری را نشانه توجه نظام جمهوری اسلامی به الگوهای دینی در عرصه خدمت‌رسانی دانست.

حجت محمد دلبری امام جمعه علی آباد کتول گفت حضور انقلابی مردم همیشه در صحنه، تمامی فتنه ها و معادلات دشمنان را نقش بر آب و خنثی کرده است.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) با برخورداری از علم، صبر و بصیرت، به الگویی ماندگار برای بشریت تبدیل شد

مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و توصیه به صبر را از عوامل سعادت انسان در دنیا و آخرت برشمرد.

حجت‌الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت با اشاره به وقوع سیلاب بی‌سابقه در شهرستان مینودشت از زحمات همه مسئولان قدردانی کرد و گفت : مدیریت صحیح از دقایق آغازین سیل سبب کاهش تلفات جانی شد.

حجت الاسلام شیخی امام جمعه ترکمن حضرت زینب را بهترین الگوی عفاف وحجاب دانست وتاکید کرد هدف غرب از گسترش بی حجابی، تسلط بر کشورهای اسلامی است.

حجت‌الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار گفت: پرستاری کاری دشوار و پراسترس است و خدمت به بیماران، عبادتی ارزشمند به شمار می‌رود.

حاج محمد آخوند احمدی امام حمعه اهل سنت کلاله گفت خداوند رحمان در قرآن کریم برای کسانی که در برابر مصیبت ها و گرفتاری ها صبر پیشه کند، اجر و پاداش بی حساب قرار داده است.

حجت‌الاسلام رضانژاد امام جمعه گالیکش گفت زنان و دختران ما در دفاع مقدس،زینب وار به جبهه ها کمک می کردند و امروز هم دوشادوش مردانشان همه فتنه های دشمن را خنثی کردند.

حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه آق‌قلا با گرامیداشت یاد شهدای سرافراز، به‌ویژه شهیده دکتر نصرت افتخاری و دکتر مهسا طاهری، گفت:کسانی که جان خود را در راه آرمان‌ها و دفاع از وطن فدا کرده‌اند، نماد غیرت و ایثار هستند.

حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر با تبریک روز پرستارگفت اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران روز ولادت حضرت زینب را روز پرستار نامیدند نشانه اهمیت نقش و جایگاه زنان در جامعه است.

آخوندخوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: آمریکا و ایادی آن نتوانستد ازطریق تجاوز نظامی به اهداف خود برسند به همین سبب می خواهند،ازطریق اختلافات قومی مذهبی به اهداف شوم خود دست یابند و همه باید هوشیار و متحد باشیم .

حجت الاسلام یازرلو امام جمعه موقت شهر دلند از تلاش‌های دلسوزانه پرستاران قدردانی کرد و خدمت به بیماران جامعه را جلوه‌ای ارزشمند از انسان‌دوستی و مسئولیت‌پذیری دانست .

حجت الاسلام اشرفی امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت : آمریکا و اسرائیل همواره با شکست سنگین در برابر اتحاد مردم ایران روبرو می شوند.

حجت الاسلام‌ سمیعی امام جمعه شهر فاضل‌آباد وبخش‌کمالان با انتقاد از خسارت های حضور آمریکا در منطقه گفت تلاش این کشور برای اختلال در تنگه هرمز می‌تواند اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند‌.

حجت‌الاسلام عالمین وزیری، امام‌جمعه موقت شهر دوزین و بخش کوهسارات نیز با تبریک میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، گفت: ایشان با بیان روشنگرانه خود، ماهیت ستمگران را افشا کرد و پیام نهضت عاشورا را زنده نگه داشت.

حجت‌الاسلام صفایی، امام جمعه شهر انبارالوم، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت : پرستاران در روزهای سخت کرونا و در جنگ اخیر، میدان را خالی نکردند و با ایثار و فداکاری در کنار بیماران ماندند .