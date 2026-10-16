پرستاران در تمام روزهای سخت، به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی شناخته می‌شوند؛ کسانی که در دوران کرونا و جنگ تحمیلی در خط مقدم جبهه سلامت ایستادند تا به هم‌وطنان خود خدمت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پرستاران در تمام روزهای سخت، به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی شناخته می‌شوند؛ کسانی که در دوران کرونا و جنگ تحمیلی در خط مقدم جبهه سلامت ایستادند تا به هم‌وطنان خود خدمت کنند.

پرستاران در روزهای جنگ همواره در کنار مردم بوده‌اند و بر این باورند که هرچقدر هم جنگ طول بکشد، جبهه سلامت را رها نخواهند کرد.