به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان خمین میزبان ۴۰ خبرنگار خارجی از ۱۵ کشور جهان بود؛ خبرنگارانی که برای مشاهده و انعکاس آثار حملات دشمن به مراکز غیرنظامی، از مناطق آسیب‌دیده این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید، خسارت‌های واردشده به مدارس و دیگر مراکز غیرنظامی خمین در معرض دید نمایندگان رسانه‌های خارجی قرار گرفت تا ابعاد آسیب‌های برجای‌مانده از جنگ از نزدیک روایت شود.

حضور خبرنگاران بین‌المللی در خمین، فرصتی برای بازتاب واقعیت‌های جنگ، نمایش آثار حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و رساندن روایت ایستادگی مردم ایران به مخاطبان رسانه‌های جهان فراهم کرد.