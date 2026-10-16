کارشناس پرستاری اورژانس ۱۱۵ استان البرز گفت: حضور به موقع نیروهای امدادی در لحظات اولیه وقوع حوادث،فرصتی برای نجات جان انسان‌هاست و باید در شرایط بحرانی آمادگی حرفه‌ای، سرعت عمل و هماهنگی تیم‌های درمانی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، بیرامی در برنامه رادیویی «رهیافت» با تشریح بخشی از تجربه‌های کاری خود گفت: نیروهای اورژانس در موقعیت‌های مختلف، از تصادفات و حوادث خیابانی تا شرایط بحرانی، در نخستین مراحل امدادرسانی به مصدومان کمک می‌کنند و باید با آمادگی کامل و سرعت عمل مناسب به وظایف خود بپردازند.

بیرامی با اشاره به تجربه حضور نیروهای اورژانس در دوران همه‌گیری کرونا افزود: کادر امدادی در آن دوره با خطر ابتلا و شرایط دشوار کاری مواجه بود، اما ارائه خدمات به بیماران متوقف نشد و نیروها به مسئولیت خود در قبال سلامت مردم ادامه دادند.

این کارشناس پرستاری همچنین با اشاره به مأموریت‌های مرتبط با انتقال مجروحان در حوادث ناشی از درگیری‌های نظامی، بر اهمیت هماهنگی میان نیروهای اورژانس، پرستاران و سایر بخش‌های درمانی تأکید کرد و گفت: همکاری منسجم مجموعه‌های امدادی و درمانی می‌تواند روند رسیدگی به مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی را تسهیل کند.

وی حمایت خانواده‌ها را از عوامل مؤثر در تداوم فعالیت کارکنان حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: ماهیت این مشاغل به‌گونه‌ای است که گاهی کارکنان ناچارند بخشی از زمان حضور در کنار خانواده را به انجام وظایف حرفه‌ای اختصاص دهند؛ موضوعی که همراهی و درک متقابل اعضای خانواده را ضروری می‌کند.

بیرامی با تأکید بر اهمیت نگاه انسانی به بیماران، خاطرنشان کرد: برخورد با بیمار به‌عنوان یکی از اعضای خانواده، می‌تواند انگیزه خدمت‌رسانی مسئولانه و دلسوزانه را تقویت کند.

وی در پایان، علاقه به خدمت و مسئولیت‌پذیری در قبال جان انسان‌ها را از مهم‌ترین انگیزه‌های فعالیت در اورژانس ۱۱۵ دانست و خواستار توجه و قدردانی بیشتر از تلاش نیروهای امدادی و درمانی شد.