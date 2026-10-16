در حاشیه نشست اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تنوع زیستی در ارمنستان، نخست‌وزیر گرجستان، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گرجستان، در حاشیه نشست اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تنوع زیستی در ارمنستان، ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر گرجستان، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار دو طرف درباره موضوعات همکاری‌های موجود میان دو کشور، به‌ویژه در حوزه گردشگری، به تبادل نظر پرداختند و بر روند مثبت همکاری‌ها تأکید کردند؛ همچنین در این دیدار تحولات و موضوعات منطقه مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت و بر تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح تأکید شد.