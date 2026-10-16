به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در بخش‌هایی از پیام تبریک استاندار گیلان به جامعه پرستاری آمده است:

ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، اسوه صبر، ایمان، شجاعت و فداکاری و روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای انسان‌هایی است که با تکیه بر دانش، تعهد و روحیه ایثار، التیام‌بخش آلام بیماران و امیدبخش لحظات دشوار زندگی هستند.

حضرت زینب (س) با صبر بی‌نظیر، استواری در برابر دشواری‌ها و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی، الگویی ماندگار از فداکاری و خدمت به انسان‌هاست و جامعه پرستاری نیز با تأسی از سیره آن بانوی بزرگ اسلام، در خط مقدم مراقبت از سلامت مردم، نقشی بی بدیل و ارزشمند بر عهده دارد.

پرستاران شریف و پرتلاش، با حضور مسئولانه در حساس‌ترین لحظات زندگی بیماران، فراتر از یک وظیفه حرفه‌ای، جلوه‌ای از انسانیت، مهربانی و تعهد اجتماعی را به نمایش می‌گذارند.

بی‌تردید، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تقویت نظام سلامت، بدون تلاش‌های خالصانه و شبانه‌روزی این قشر فرهیخته امکان‌پذیر نخواهد بود.

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به تمامی پرستاران متعهد و دلسوز استان گیلان، از زحمات ارزشمند و خدمات صادقانه آنان در مسیر حفظ و ارتقای سلامت مردم قدردانی می‌کنم و امیدوارم با توجه شایسته به مطالبات، معیشت و جایگاه حرفه‌ای پرستاران، زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون این تلاشگران عرصه سلامت را در خدمت به مردم شریف گیلان مسئلت دارم.