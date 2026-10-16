امام جمعه موقت شیراز در خطبه‌های نماز گفت: ضروری است مسئولان زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در چرخه‌های تولیدی و اقتصادی سالم و مقاومتی را فراهم کنند و دستگاه قضایی نیز باید در این راستا با صیانت از سرمایه‌های مردم، دست اخلالگران اقتصادی را کوتاه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه موقت شیراز در خطبه‌های نماز جمعه بر ضرورت به‌کارگیری مدیران متخصص، ایجاد بستر‌های امن برای جذب سرمایه‌های مردمی و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمنان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمودی گفت: ضروری است مسئولان با ایجاد بستر‌های امن در جذب سرمایه‌های مردم، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در چرخه‌های تولیدی و اقتصادی سالم و مقاومتی را با حفظ سرمایه اولیه مردم فراهم کنند .

وی تاکید کرد که دستگاه قضایی نیز باید در این راستا با صیانت از سرمایه‌های مردم، دست اخلالگران اقتصادی را کوتاه کند.