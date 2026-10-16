ائمه جمعه استان یزد در خطبه‌های نماز جمعه بر گرامیداشت روز پرستار و قدردانی از این سفیدپوشان و تعامل وهمراهی اولیا و مربیان در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، امام جمعه موقت میبد با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، هم از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران و هم افرادی که در خانه از فرزندان و سالمندان مراقبت می‌کنند، قدردانی کرد.حجت الاسلام دهقانی با اشاره به اهمیت روز پیوند اولیا و مربیان، بر تقویت ارتباط میان خانواده و مدرسه تأکید کرد و گفت: جلسات انجمن اولیا و مربیان باید باکیفیت، هدفمند و برخوردار از محتوای کاربردی باشد تا خانواده‌ها بتوانند در کنار مدارس، نقش مؤثرتری در تربیت دانش‌آموزان ایفا کنند.

امام جمعه بهاباد، با اشاره به اهمیت تربیت دینی و اجتماعی نسل نوجوان و جوان، بر ضرورت تقویت ارتباط مساجد با مدارس شهرستان تأکید کرد.حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به برقراری ارتباط میان مسجد فاطمیه محمدآباد و مدرسه مربوط، خواستار گسترش این طرح در سایر مساجد شهرستان شد و اظهار کرد:، روحانیون، هیئت‌های مذهبی و خانواده‌ها می‌توانند با حضور مؤثرتر در محیط‌های آموزشی، زمینه ارتباط نزدیک‌تر با دانش‌آموزان را فراهم کنند.

امام‌جمعه زارچ ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی وبا اشاره به توانمندی جوانان شهرستان در رشته‌های مختلف ورزشی، بر ضرورت حمایت مادی و معنوی ازورزشکاران تأکید کرد.حجت الاسلام طباطبایی همراهی مسئولان و فراهم کردن زمینه بروز استعداد‌های ورزشی را در افزایش انگیزه جوانان مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد ورزشکاران زارچ در عرصه‌های مختلف ورزشی به موفقیت دست یابند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.

امام جمعه مهریز، بر حفظ وحدت و آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: ملت ایران با وجود خسارت‌ها و تهدیدها، همچنان در برابر دشمنان ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد فشار‌ها اراده ملت را تضعیف کند.حجت الاسلام محی الدینی از برگزاری مانور انتخاباتی در حاشیه نماز جمعه برای آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی خبر داد و این برنامه را زمینه‌ای برای آمادگی بیشتر در برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی دانست.

امام جمعه بافق با اشاره به کمبود فضا‌های آموزشی در بافق گفت: با وجود ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان، مدارس با کمبود کلاس درس مواجه‌اند و حضور ۳۷ تا ۴۰ دانش‌آموز در یک کلاس، شرایط مناسبی برای آموزش فراهم نمی‌کند.حجت‌الاسلام حسینی باقرآبادی ضمن قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، پیشنهاد راه‌اندازی پویش «هر مسجد، یک کلاس درس» را مطرح کرد و خواستار مشارکت اهالی مساجد برای ساخت کلاس‌های مورد نیاز دانش‌آموزان شد.

امام جمعه اردکان با اشاره به حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از کشور در شرایط جنگی، این همراهی را یکی از عوامل تقویت موقعیت ایران دانست.حجت الاسلام شاکر با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده درباره حجاب در جمهوری آذربایجان، بر ضرورت تبیین جایگاه حجاب در آموزه‌های اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه هرات همچنین با اشاره به روز ملی ورزش و تربیت‌بدنی، توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران را ضروری دانست.حجت الاسلام رضازاده با تأکید بر اینکه ورزش صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش مؤثری دارد، خواستار توجه مسئولان به همه‌ی رشته‌های ورزشی شد.