مسئول طرح‌های کشاورزی بنیاد برکت کشور در شیراز گفت: این بنیاد با اجرای طرح فلاحت در استان فارس، به دنبال تغییر الگوی کشت و جایگزینی گیاهان دارویی کم‌آب‌بر به جای محصولات پرآب برای مقابله با بحران خشکسالی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول طرح‌های کشاورزی بنیاد برکت کشور در شیراز گفت: این بنیاد با اجرای طرح فلاحت در استان فارس، به دنبال تغییر الگوی کشت و جایگزینی گیاهان دارویی کم‌آب‌بر به جای محصولات پرآب برای مقابله با بحران خشکسالی است

مسئول طرح‌های کشاورزی بنیاد برکت کشور با بیان اینکه گیاهان دارویی می‌توانند جایگزین مناسبی برای محصولات پرآب در مناطق خشک باشند، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری در واحد سطح و افزایش درآمد کشاورزان سه هدف اصلی طرح فلاحت است. تجربه نشان داده است که کشاورزان با اصلاح الگوی کشت و ورود به زنجیره ارزش گیاهان دارویی، درآمد خود را چندین برابر افزایش می‌دهند.