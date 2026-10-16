ثبت بیست غذای کردستان در اطلس خوراکیهای ایران
استان کردستان در حوزه غذاهای محلی، بسیار غنی است و این موضوع به شیوه معیشتی مردم برمیگردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، در میان غذاهای مختلف شاید بتوان آشها را متنوعترین غذاهای محلی کردستان دانست که اغلب از مواد بسیار ساده و در دسترس خانوارها نظیر دوغ، کشک یا گیاهان کوهی تهیه میشوند.
طبیعت کردستان فقط دیدنی نیست؛ چشیدنی هم هست!
هنر و سازگاری با آب و هواست که حالا قابلمههای محلی کردستان را رسمی وارد اطلس گردشگری کشور کرده است.
حالا دیگر خیلیها مقصد سفرشان را با طعمها انتخاب میکنند؛ سفری که در دل کوهستانهاست و خاطرهاش با همین طعمهای دستنخورده، زیر زبان میماند.