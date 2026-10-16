استاندار خوزستان از آغاز عملیات اضطراری و شبانه‌روزی برای هدایت آب‌های سطحی و کاهش ورود آب به شهرستان ایذه و شناسایی نقاط فرسایشی، سیل‌بند و لایروبی در سراسر استان برای مقابله با سیل احتمالی خبر داد.

شناسایی نقاط فرسایشی، سیل‌بند و لایروبی در خوزستان برای مقابله با سیل احتمالی

شناسایی نقاط فرسایشی، سیل‌بند و لایروبی در خوزستان برای مقابله با سیل احتمالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در جلسه بررسی مصوبات سفر ایذه گفت: در این جلسه مقرر شد مشاوران دستگاه‌های زیربط مطالعات خود را به سرعت انجام دهند و یک کار ضربتی برای کاهش ورود آب به ایذه انجام شود.

وی با اشاره به جزئیات طرح هدایت آب افزود: بخشی از کار مربوط به حوزه آبخیزداری است و بخشی مربوط به ادامه کانالی است که از قبل ایجاد شده بود؛ این کانال چهار بخش دارد که بخش اول آن انجام شده، بخش دوم به دلیل ساخت‌وسازهای غیراصولی ادامه نیافته، بخش سوم مشکلی ندارد و بخش چهارم باید ایجاد شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر فوریت این پروژه تصریح کرد: اگر بخواهیم به روال معمول این کار را انجام دهیم زمان‌بر خواهد بود، اما قرار بر این شد که به صورت شبانه‌روزی و اضطراری کار انجام شود تا هدایت آب به سمت تالاب میانگران صورت گیرد.

موالی‌زاده با اشاره به وضعیت تالاب‌های منطقه خاطرنشان کرد: در شرق ایذه تالاب بندون و در غرب ایذه تالاب میانگران را داریم؛ در شرق خوشبختانه مشکل چندانی نداریم و بیشتر مشکل ما مربوط به غرب ایذه و حوضه مرکزی است که مقرر شد دستگاه‌های ذیربط به صورت یک تیم واحد عمل کنند و این مشکل را برطرف نمایند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود اظهار داشت: برای تمام نقاط استان، نقاط مختلف را به صورت میدانی بازدید می‌کنم و این مسائل را در شهرهای مختلف دنبال می‌کنم؛ هم‌اکنون در نقاط مختلف استان شناسایی کرده‌ایم که کدام نقطه بازه فرسایشی دارد، کدام نقطه نیاز به سیل‌بند دارد و کدام نقطه نیاز به لایروبی دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به گستره فعالیت‌ها در استان گفت: کار در گستره استان در حال انجام است و امیدواریم با پای کار آمدن همه بخش‌ها، کمترین آسیب را در ارتباط با سیل احتمالی آینده شاهد باشیم.

سید محمدرضا موالی‌زاده در پایان با اشاره به عدم قطعیت پیش‌بینی‌های جوی اظهار داشت: ما از حجم دقیق بارندگی مطلع نیستیم و طبیعی است که گاهی پیش‌بینی‌های هواشناسی با وجود تلاش دست‌اندرکاران به گونه دیگری باشد؛ با این حال تلاش می‌کنیم منافذ ورود آب به سطح عمومی زندگی مردم را تا جایی که ممکن است ببندیم و امیدواریم این کار به سرانجام برسد.