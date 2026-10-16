شمار قربانیان سیل ویرانگر استانبول به چهار نفر افزایش یافت و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن سه مفقود دیگر همچنان ادامه دارد، بارندگی اخیر دراین شهر در ۸۴ سال اخیر بی سابقه بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، شمار قربانیان سیل ویرانگر استانبول به چهار نفر افزایش یافت و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن سه مفقود دیگر همچنان ادامه دارد.

بارندگی بی‌سابقه در استانبول که از شامگاه چهارشنبه شدت گرفت، موجب طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و وارد آمدن خسارت سنگین به واحد‌های مسکونی، تجاری و خودرو‌ها شد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش رسانه‌های ترکیه در روز جمعه ۱۶ اکتبر، پیکر یکی دیگر از مفقودشدگان سیل در منطقه آیازآغا در شهرستان ساری‌یر، زیر یک پل پیدا شد. با این کشف، شمار قربانیان گزارش‌شده به چهار نفر رسید و نیرو‌های امدادی همچنان در جست‌وجوی سه مفقود دیگر هستند.

شدت بارندگی در استانبول رکورد ۸۴ ساله این شهر را شکست. مرکز هماهنگی حوادث شهرداری استانبول (AKOM) اعلام کرد در منطقه بیکوز به ازای هر مترمربع ۲۷۷.۱ کیلوگرم باران باریده است؛ رقمی که بیش از چهار برابر میانگین بارندگی ماه اکتبر در این شهر محسوب می‌شود.

مناطق ساری‌یر، آیازآغا، ایوب‌سلطان، کاغذخانه و بیکوز از جمله مناطق آسیب‌دیده هستند. طغیان رودخانه کاغذخانه موجب گرفتار شدن خودرو‌ها در سیلاب و وارد آمدن خسارت گسترده به تأسیسات و واحد‌های تجاری شده است.

مراد کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه، اعلام کرد نیرو‌های امدادی تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰ نفر را از مناطق سیل‌زده نجات داده و به مکان‌های امن منتقل کرده‌اند. به گفته وی، تنها در منطقه آیازآغا خسارت به ۳۰۰ واحد تجاری و ۲۰۰ خودرو شناسایی شده است.

شهرداری استانبول نیز اعلام کرد بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی با استفاده از دو هزار و ۳۲۵ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات برای مقابله با پیامد‌های سیل بسیج شده‌اند. تاکنون بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ گزارش مربوط به آب‌گرفتگی، انسداد معابر، ریزش مسیر‌ها و حوادث ناشی از بارندگی دریافت شده است.

در پی این حادثه، استانداری استانبول مدارس این شهر را در روز‌های پنجشنبه و جمعه تعطیل اعلام کرد. مقام‌های ترکیه همچنین درباره احتمال بارندگی‌های شدید جدید هشدار داده و از شهروندان خواسته‌اند هشدار‌های رسمی هواشناسی را دنبال کنند.