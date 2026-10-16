به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دومین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری بخش خرقان با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی روستا‌ها در روستای علیشار شهرستان زرندیه آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه، انواع محصولات بومی، صنایع‌دستی و تولیدات روستایی در قالب ۲۰ غرفه به نمایش گذاشته شده و به مدت دو روز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بومی و ظرفیت‌های اقتصادی روستا‌های بخش خرقان فراهم کرده است.