به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در روزمرگی‌های امروز، هستند کسانی که معنای «تعهد» را فراتر از چارچوب وظایف اداری معنی می‌کنند. این، روایت بانوی حساب‌داری از دیار تاکستان است که روزهایش با دقت در اعداد و ترازنامه‌ها می‌گذرد، اما دلبستگی‌اش به وطن به ساعات کاری محدود نمی‌شود.

او با پایان ساعت اداری، لباس خستگی از تن به در کرده و شبانگاه راهی جمع مردم می‌شود تا با حضور در میان اقشار مختلف جامعه، دغدغه‌هایشان را بشنود. این بانوی سخت‌کوش با تلفیق تعهد حرفه‌ای و عشق عمیق به مردم، ثابت کرد که خدمت به دیار و هم‌وطنان، زمان و مکان نمی‌شناسد.