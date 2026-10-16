هواشناسی چهارمحال و بختیاری با صدور هشدار سطح زرد از ورود سامانه ناپایدار از فردا شنبه ۲۵ مهرماه تا جمعه اول آبان‌ماه خبر داد؛ سامانه‌ای که با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دما همراه است و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این سامانه از فردا شنبه ۲۵ مهرماه فعالیت خود را آغاز می‌کند و تا جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سطح استان فعال خواهد بود.

بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، گذر متناوب امواج و رخداد ناپایداری‌های همرفتی موجب بارش رگباری باران، رعد و برق، وزش بادنسبت شدید تا شدید، احتمال برخاستن گرد و خاک در نقاط مستعد و کاهش تدریجی و نسبی دمای هوا در سطح استان خواهد شد.

نوع مخاطره این سامانه شامل رگبار باران، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید و موقت، خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و احتمال کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

این سامانه تمامی مناطق استان چهارمحال و بختیاری شامل شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، بن، شهرکرد، فرخ‌شهر، سامان، کیار (شلجان)، بروجن، فلارد، خان‌میرزا (ألونی) و لردگان را در بر خواهد گرفت.

لغزندگی جاده‌ها، جاری شدن روان‌آب موقت، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی.

احتمال خسارت به سازه‌های موقت (داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها) و خطر برخورد صاعقه از مخاطرات این سامانه است.

اداره‌کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری از عموم شهروندان، عشایر و مسافران درخواست کرد تا از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، از صعود به ارتفاعات و چرای دام پرهیز کنند و تمامی تمهیدات لازم را برای استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و حفاظتی در واحد‌های شیلات و بخش‌های کشاورزی به کار گیرند.