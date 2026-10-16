کاربران فضای مجازی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا علیه تمدن چند هزار ساله ایران، با تأکید بر اصالت و استقامت تاریخی این مرزوبوم، پاسخ‌های قاطعی به تحریف تاریخ از سوی مقام آمریکایی دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کاربران فضای مجازی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا علیه تمدن چند هزار ساله ایران، با تأکید بر اصالت و استقامت تاریخی این مرزوبوم، پاسخ‌های قاطعی به تحریف تاریخ از سوی مقام آمریکایی دادند.

وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش در یونان، بدون اشاره به حمله اسکندر مقدونی به ایران و به آتش کشیدن تخت جمشید، از حمله ایرانی‌ها به روم سخن گفت و به خیال خود با تحریف تاریخ خواست برای جنگ‌طلبی و تهاجم کشورش به ملت ایران توجیهی بتراشد؛ رویکردی که با واکنش گسترده کاربران ایرانی مواجه شد.

در همین راستا، کاربری به نام «مختار» نوشت: «تمدن ایران هزاران سال با استقامت ایرانیان دوام آورده و ما نیز همچون اجدادمان حافظ کرامت و عزت این آب و خاک هستیم.».

«بنت‌الهدی» نیز اختلاف غرب با ایران را یک درگیری تمدنی توصیف کرد که ریشه در تجاوزگری و نفرت دارد، در حالی که تمدن ایران هرگز از نفرت شکوفا نشده، اما همیشه مدافع خاک و هویت خود بوده است.

«علی» دیگر کاربر فضای مجازی تأکید کرد که تمدن ایران ریشه در تاریخ هزاران ساله دارد؛ تمدنی که تسلیم شدن را برنمی‌تابد و متجاوز را تسلیم اراده خود خواهد کرد. همچنین «دخت شیرازی» نوشت: «ما از تمدنی باشکوه که حاصل هزاران سال استقامت و مقاومت اجدادمان هست حفاظت خواهیم کرد.»

سایر کاربران نظیر «مرد آزاد»، «حسین»، «ملکه»، «سادات علوی» و «از نسل زندیه» نیز با انتشار پیام‌هایی، با دفاع از میراث باستانی و صلح‌طلبی، بر حفاظت از حقوق غیرقابل مذاکره ملت ایران تأکید کردند و یادآور شدند که تاریخ تأسیس ایالات متحده به ۳۰۰ سال نمی‌رسد.