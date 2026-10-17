به گفته مسئولان جهاد کشاورزی طارم پیش‌بینی می‌شود تولید گردو در شهرستان طارم امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

روستای سیاهورود در ارتفاعات کوهستانی طارم، از مناطق مستعد تولید گردو در شمال‌غرب این شهرستان به شمار می‌رود. ییلاق بابارود نیز به دلیل قدمت باغداری و شرایط مناسب طبیعی، یکی از مناطق مهم تولید این محصول است.

برادران موسوی یکی از باغداران پیشرو این منطقه هستند که با وجود دشواری‌های زندگی و فعالیت در ارتفاعات، به کشت و پرورش گردو در سرزمین آبا و اجدادی خود ادامه می‌دهند.

یکی از باغداران منطقه با اشاره به زمان برداشت محصول می‌گوید: برداشت گردو در این منطقه به دلیل سردسیر بودن از پانزدهم مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

به گفته باغداران این منطقه ، در صورت مساعد بودن شرایط آب‌وهوایی، میزان برداشت گردو می‌تواند به حدود پنج تن در هر هکتار برسد.

باغداران منطقه همچنین با انتخاب نهال از درختان مرغوب و قدیمی سیاه‌ورود، برای حفظ کیفیت محصول و توسعه باغ‌های گردو تلاش می‌کنند.

تداوم تولید در این منطقه کوهستانی، علاوه بر حفظ ظرفیت‌های کشاورزی طارم، نقش مهمی در تأمین درآمد خانوارهای باغدار و رونق اقتصادی منطقه دارد؛ تلاشی که هر پاییز با برداشت گردو و امید به افزایش محصول، بار دیگر جان می‌گیرد.