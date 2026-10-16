به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جشنواره کولزه با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، فرصتی برای معرفی کشت پنبه و قدردانی از کشاورزان سختکوش این روستا فراهم کرد.

در این مراسم، از دو کشاورز پنبه‌کار قهی به نمایندگی از دیگر کشاورزان روستا تجلیل شد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به ظرفیت‌های روستایی استان گفت: اصفهان بیش از هزار روستا دارد که هرکدام گنجینه‌ای ارزشمند و برخوردار از ظرفیت‌های گردشگری هستند.

مجید ترابی، فرماندار شهرستان هرند، نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان، جشنواره‌های پنبه، پسته، زعفران و سبزی خشک را از فرصت‌های مناسب برای معرفی توانمندی‌های منطقه و توسعه گردشگری برشمرد.

حمید خان‌آبادی، دهیار روستای قهی، هم گفت: این روستا ۳۵۰ هکتار زمین کشاورزی دارد که یک‌سوم آن به کشت پنبه اختصاص یافته و باقی زمین‌ها زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو، پیاز، چغندر و شلغم است.

جشنواره کولزه با حضور اهالی و گردشگران، شبی شاد و به‌یادماندنی در قهی رقم زد و فرصتی برای معرفی جاذبه‌های این روستای تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان هرند بود.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما