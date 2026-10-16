به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین وعد مرادبیگی با اشاره به فداکاری پرستاران در مواقع بحران؛ از جمله دوران همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر بر ضرورت حمایت عملی از این قشر تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و جایگاه راهبردی ایران؛ ضرورت حفظ اقتدار ملی، تقویت انسجام داخلی و هوشیاری در برابر تحرکات دشمن را مهم ارزیابی کرد.

مرادبیگی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی؛ نقش موقعیت راهبردی ایران در تحولات منطقه را مهم دانست و حفظ وحدت و انسجام ملی را از ضرورت‌های عبور از شرایط حساس کنونی عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مرادبیگی همچنین با تبریک روز تربیت‌بدنی و ورزش و قدردانی از افتخارآفرینی ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی؛ ورزش را ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: نباید ورزشکاران برای حضور در رقابت‌ها و کسب افتخاربه دلیل کمبود اعتبار و مشکلات مالی با مانع مواجه شوند.

خطیب موقت جمعه ایلام با تأکید بر این که بقای ملت در گرو مقاومت و ایستادگی است و تسلیم در برابر دشمن هیچ‌گاه در فرهنگ حسینی معنا ندارد، تشریح کرد: امروز ایران اسلامی به پشتوانه رهبری، مردم و نیرو‌های مسلح در اوج قدرت قرار دارد.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره تسلیم در برابر دشمنان برای بقای ملت، اظهار کرد: بقایی که به تسلیم، تجزیه ایران و زیر سؤال رفتن تمدن ریشه‌دار این سرزمین منجر شود، با فرهنگ عاشورایی در تضاد است.

مرادبیگی افزود: ملت ایران با پیروی از خط امام راحل، رهبر شهید و آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در برابر هرگونه تهاجمی به استقلال و اقتدار کشور با همه وجود می‌ایستد و اجازه تجاوز به وطن را نمی‌دهد.