به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز، آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری (در پاره‌ای نقاط با غبار رقیق)، گاهی وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک و در بعد از ظهر افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

اما از فردا به تناوب تا پایان هفته آتی با گذر امواج متناوب از سطح استان، در بعضی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق، در ارتفاعات احتمال بارش برف و وزش باد به نسبت شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

هشدار زرد هواشناسی شماره ۳۶ در این خصوص صادر شده است.

در دو روز آینده، نوسانات دمایی قابل توجه نیست ولی از روز یک شنبه روند کاهش نسبی انتظار می‌رود.