پیروزی گروه بهمن و استقلال در پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان
روز دوم مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان با پیروزی تیمهای گروه بهمن و استقلال همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان، امروز جمعه (۲۴ مهر) با برگزاری ۲ دیدار پیگیری شد که دو تیم گروه بهمن و استقلال در سالن زنده یاد محمود مشحون موفق به شکست حریفانشان شدند.
نتیجه این دیدارها به این شرح است:
جمعه ۲۴ بهمن
گروه بهمن ۷۳ - آکادمی بسکتبال سحر ۴۱
استقلال ۶۳ - نفت آبادان ۴۸
این رقابتها دوشنبه ۲۷ مهر با برگزاری ۲ دیدار به پایان میرسد.
برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۷ مهر
گروه بهمن - استقلال تهران
آکادمی بسکتبال سحر -آکادمی بسکتبال نیکا