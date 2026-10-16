

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرگرد نصیر کوهزادی گفت:در پی دریافت شکایات متعدد مردمی و رصدهای اطلاعاتی مبنی بر بروز تخلف صنفی و بهداشتی در یک واحد مرکز زیبایی پوست و مو در خرم‌آباد که فعالیت آن سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره ی نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان قرار گرفت.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی لرستان با اشاره به اینکه ،این واحد صنفی پیش‌تر از سوی کارشناسان پلیس اماکن مورد تذکر و توجیه شده بود، افزود: متصدی این مرکز زیبایی با بی‌توجهی آشکار به تذکر پلیس، مقرارت قانونی و مطالبات مردمی، همچنان به روند تخلف خود ادامه داد که با هماهنگی قضایی مهر و موم شد.

وی بیان کرد: پرونده ی قضایی این واحد صنفی برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرستان خرم آباد ارسال شد.