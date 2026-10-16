نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه دوستی با آمریکا سرابی خسارت‌بار و تئوریزه کردن بردگی است، تصریح کرد: فلسفه انقلاب اسلامی برهم‌زدن نظم ظالمانه جهان است و ملت ایران هرگز به سلطه‌پذیری تن نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجدالنبی (ص) قزوین، ضمن تبیین فلسفه مقاومت و هشدار‌های انقلابی، به نقد رویکرد انفعالی در برابر نظام سلطه و استاندارد‌های دوگانه غرب‌گرایان پرداخت.

امام‌جمعه قزوین با استناد به آموزه‌های سیدالشهدا (ع) مبنی بر اینکه دست‌یابی به اهداف از راه نافرمانی خدا ناممکن است، تصریح کرد: اساس و فلسفه شکل‌گیری انقلاب اسلامی برای برهم‌زدن نظم ظالمانه حاکم بر جهان بوده است؛ بنابراین توصیه به بازگشت به عقب، رفاقت با آمریکا و سلطه‌پذیری، مایه تأسف و در تضاد آشکار با اهداف نظام اسلامی است.

پاسخ قاطع به غرب‌گرایان و تئوریزه کردن بردگی

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با رد ادعای فرصت‌ساز بودن آمریکا و لزوم حل‌شدن در نظم جهانی، این تفکر را مبتنی بر سودگرایی مادی و تئوریزه کردن بردگی ملت‌ها دانست و گفت: امروز ایران اسلامی به اعتراف خود غربی‌ها یک قدرت برتر جهانی است، در حالی که کشور‌هایی که به آمریکا دل بسته‌اند جز تحقیر و چپاول منابع (همچون عراق و عربستان) چیزی ندیده‌اند. افتخار ملت ایران نیز تکیه بر نظام ولایی و پیروی از ولی‌فقیه است.

محکومیت شدید اقدام ضدحجاب در جمهوری آذربایجان و سکوت مدعیان حقوق بشر

آیت‌الله مظفری با انتقاد شدید از اخراج دانش‌آموزان محجبه به جرم رعایت حجاب اسلامی در جمهوری آذربایجان اظهار داشت: انسان از دیدن این ظلم‌ها دلش آتش می‌گیرد، اما جای تعجب و تأسف است که نهاد‌های بین‌المللی و جریان‌های مدعی حقوق زنان در قبال این اقدامات سکوت پیشه کرده‌اند؛ در حالی که برای مسائل کوچک در داخل کشور هیاهو به پا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با این‌گونه ظلم‌ها وظیفه‌ای همگانی است و نمازگزاران قزوینی پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به این ستیز با حجاب در آذربایجان دست به راهپیمایی خواهیم زد.

رونمایی از منازل بازسازی‌شده و ضرورت حضور مسئولان در میادین

آیت‌الله مظفری در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به بهره‌برداری از ۱۲ واحد مسکونی بازسازی‌شده در روستای تتنک بوئین‌زهرا (به عنوان نخستین استان در بازسازی مناطق تخریب‌شده جنگ رمضان) طی کمتر از ۶ ماه، از همت مسئولان و خیرین تقدیر کرد.

وی همچنین بر لزوم تسریع در بازسازی روستای نجف‌آباد و واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده تأکید کرد و یادآور شد: حضور مسئولان استانی و شهرستانی در کنار مردم مایه قوت قلب جامعه است.