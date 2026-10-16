تیم کوراش خراسان شمالی با درخشش نمایندگان خود، عنوان قهرمانی پانزدهمین دوره مسابقات کشوری کوراش مردان را در اصفهان از آنِ خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، این رقابت‌ها با حضور ۱۶۰ کوراشکار در مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور اصفهان برگزار شد و نمایندگان خراسان شمالی با کسب مدال‌های رنگارنگ، سکوی نخست رقابت‌های تیمی را به دست آوردند.

در بخش انفرادی نیز ابوالفضل آشفته در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، حمید چادرنشین در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم، سهراب رخشان در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم و محمدرضا وحدانی در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند.

همچنین حافظ ایزانلو در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم و بهنام باغچقی در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم نایب‌قهرمان شدند و چندین نماینده استان نیز به مدال برنز دست یافتند.

در پایان، خراسان شمالی بر سکوی نخست ایستاد، خراسان رضوی دوم شد و اصفهان عنوان سوم تیمی را کسب کرد.