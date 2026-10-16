معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان کردستان، از برگزاری اجلاسیه شهدای کودک، در آبانماه سال جاری در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان علی‌اکبر ورمقانی در جلسه رونمایی از پوستر نخستین اجلاسیه شهدای کودک در استان، اظهار داشت: این اجلاسیه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵ و به یاد شهدای کودک غزه، میناب و سایر کودکان شهید در جنگ‌های تحمیلی علیه ایران، برگزار می‌شود.

وی یادآوری کرد: جامعه هدف اجلاسیه شهدای کودک باید کودکان و نوجوانان باشند لذا حضور آنها در آیتم‌های مختلف مراسم، می‌تواند موجب ماندگاری پیام اجلاسیه در اذهان مخاطبان گردد.

ورمقانی همچنین بر لزوم همکاری دستگاه‌های استان در برگزاری این اجلاسیه تاکید کرد و گفت: این اجلاسیه باید سندی برای اثبات جنایات آمریکا و اسراییل علیه کودکان ایران و غزه باشد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان هم با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید، زنده نگه‌داشتن یاد شهدای کودک و نوجوان را بخشی از رسالت تربیتی و فرهنگی کانون دانست.

گوهری افزود: در برگزاری این اجلاسیه تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی کانون و با مشارکت دانش‌آموزان و اعضای کودک و نوجوان، زمینه‌ای فراهم کنیم تا یاد و نام شهدا به شکلی موثر متناسب معرفی شود.