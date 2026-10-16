امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ محمد سروی، خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: خانواده‌ها در کنار مدرسه، مهارت‌های مختلف ارتباطی را به فرزندانشان آموزش دهند.

نماز جمعه میناب

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: ایران برای پاسخ به هرگونه تجاوز احتمالی دشمنان آمادگی کامل دارد.

نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، بر تقویت ارتباط خانواده‌ها با مدارس و معلمان تأکید کرد.

نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه بر ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی به نهادینه کردن نماز در جامعه شد.

نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم با تأکید بر الگوگیری از حضرت زینب سلام الله علیها، گفت: باید فرهنگ مقاومت، تبیین و حرکت‌آفرینی را در جامعه گسترش داد.

نماز جمعه رودان

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان از مسئولان خواست برای حل مشکل قبض‌های نجومی برق کشاورزان این شهرستان چاره‌اندیشی کنند و فشار مالی بر کشاورزان را کاهش دهند.

نماز جمعه بستک

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک نیز گفت: هرگونه حمله جدید به ایران، خسارت دشمنان را چند برابر خواهد کرد.

نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک با تبریک روز پرستار، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی پرستاران تأکید کرد.

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نماز جمعه حاجی‌آباد

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی‌آباد گفت: حضور مسئولان در میان مردم. به پیگیری بهتر مطالبات و تسریع در روند خدمت‌رسانی کمک می‌کند.

نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیزامام جمعه جاسک با اشاره به کمبود امکانات ورزشی در این شهرستان، خواستار تعمیر و بهسازی سالن‌های ورزشی برای بهبود امکانات شد.

نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر نیز خواستار توجه کافی به مشکلات پرستاران شد.

نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین عبداللهی امام جمعه موقت پارسیان خواستار مشارکت بیشتر مردم در همدلی و گره گشایی از مشکل نیازمندان شد.

نماز جمعه سیریک

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی رازمندامام جمعه موقت سیریک بر رواج سبک زندگی دینی مبتنی بر ترویج عفاف و حجاب و تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد.

نماز جمعه بشاگرد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با اشاره به احتمال بروز شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو، بر آمادگی پیش از بحران، بهسازی راه‌ها، تجهیز راهدارخانه‌ها و استقرار امکانات در مناطق آسیب‌پذیر تأکید کرد.

نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی تلاش و فداکاری پرستاران را جهاد در مسیر سلامت مردم دانست.

نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی امام جمعه موقت هرمز نیز خواستار نوسازی تجهیزات آب‌شیرین‌کن این جزیره شد.