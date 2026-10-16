نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و تأکید بر پیشینه تمدنی ایران، بر ضرورت رسیدگی به مطالبات پرستاران، کنترل گرانی و صیانت از اشتغال کارگران تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به معیشت مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها و قدردانی از تلاش‌های پرستاران در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و دیگر شرایط دشوار، بر ضرورت تکریم این قشر و رسیدگی به مطالبات آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نیاز دانش‌آموختگان پرستاری به اشتغال، خواستار تسریع در استخدام نیرو‌های مورد نیاز، توجه ویژه به حقوق و مزایا و پرداخت معوقات پرستاران شد.

امام جمعه بوشهر همچنین با انتقاد از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره تقابل ایران با تمدن غرب، بر پیشینه تاریخی و تمدنی ایران تأکید کرد و گفت: بررسی تاریخ باید با توجه به واقعیت‌های تاریخی و زمینه‌های جنگ‌ها و تعرض‌های صورت‌گرفته به ایران انجام شود.

صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت حفاظت از بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز خدماتی و میراث فرهنگی، آسیب‌رساندن به مراکز غیرنظامی را مغایر با ادعای دفاع از تمدن و حقوق بشر دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دشواری‌های معیشتی مردم، از مسئولان خواست برای کنترل گرانی و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیاز، زمینه گسترش بازار‌های تولید به مصرف در محلات و تقویت تعاونی‌های عرضه کالا را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال کارگران، از صاحبان واحد‌های صنعتی و تولیدی خواست تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کنند و با حفظ نیروی کار، مانع از تشدید مشکلات معیشتی خانواده‌ها شوند.

وی در پایان با گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های نیرو‌های مسلح، به‌ویژه سپاه و ارتش مستقر در استان بوشهر، قدردانی کرد و حضور و همراهی مردم را تا دستیابی به پیروزی نهایی مورد تأکید قرار داد.