معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در شرایط سخت ناشی از جنگ، مسیر «بازارپردازی فرهنگی» با مدل واگذاری آی‌پی به بازی‌سازان فعال شد؛ فراخوان‌های ببعی قهرمان، هشت خان، بچه زرنگ، باغ کیانوش و دارا و سارا در جریان است.

محمدصادق افراسیابی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ تاکنون تخصیصی از محل جدول دوازده (بودجه مسئولیت اجتماعی) برای حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای صورت نگرفته، اظهار داشت: شرکت‌هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی توان داشتند، به دلیل خسارات وارده، امسال این توان را نداشته‌اند که این بودجه تامین شود.

وی افزود: مسیر دیگر، تعرفه گمرکی حوزه بازی و اسباب‌بازی بود که به دلیل شرایط فعلی کشور و سخت‌گیری‌های ناشی از تحریم‌ها، واردات بازی و اسباب‌بازی با مشکل مواجه شده و از این حوزه نیز عملا بودجه‌ای در سال ۱۴۰۵ تخصیص نیافته است.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تاکید بر اینکه ما تسلیم دشمن هیچ‌وقت نشدیم و نمی‌شویم، ادامه داد: برنامه‌ریزی کردیم تا بتوانیم در همین شرایط سخت و دشوار، کار بزرگی را در سال ۱۴۰۵ رقم بزنیم. در جلسات کارگروه برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد که امسال تمرکز را بر حوزه بازارپردازی فرهنگی و بازی‌های رایانه‌ای بگذاریم.

وی این مدل را این‌گونه تشریح کرد: زمانی که یک کاراکتر و آی‌پی خلق شده باشد، نهاد مالک آی‌پی، آن را در اختیار بازی‌ساز قرار می‌دهد و بازی‌ساز نیز سرمایه لازم برای تولید بازی را تامین می‌کند. این حمایت معنادار است و انگیزه‌ای برای بازی‌سازان ایجاد می‌کند تا خود وارد فرآیند تامین سرمایه شوند. با این مدل، حتی در شرایطی که تخصیص بودجه صفر بوده، می‌توان به تکمیل مسیر بازارپردازی کمک کرد و بازی‌هایی جذاب تولید کرد تا کودکان، نوجوانان، جوانان و عموم افراد جامعه به سمت بازی‌های رایانه‌ای داخلی بروند.

افراسیابی با اشاره به تجربه نخست این مدل گفت: بازی ببعی قهرمان، اولین بازی‌ای بود که این مسیر را طی کرد. فراخوان مشترکی بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و موسسه نامیرا سازمان اوج منتشر شد که ۳۸ طرح از استودیو‌های بازی‌سازی دریافت شد. اکنون موسسه نامیرا سازمان اوج در حال گفت‌و‌گو با بازی‌سازان است تا یک طرح قطعی شود و بازی ببعی قهرمان تولید شود.

وی درباره بازی هشت خان توضیح داد: هشت خان یکی از بازی‌های محبوب در کافه‌بازار بود که این پلتفرم اعلام کرد از تولید پویانمایی این بازی حمایت می‌کند. به‌زودی فراخوانی به‌صورت مشترک با همکاری بنیاد پویانمایی، کافه‌بازار و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام خواهد شد که حامی تولید، خود کافه‌بازار خواهد بود تا پویانمایی هشت خان مراحل تولیدش آغاز و به ثمر برسد.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خاطرنشان کرد: فراخوان سه بازی دیگر نیز در هفته‌های آینده، به‌صورت یک فراخوان واحد یا سه فراخوان مستقل منتشر می‌شود. این فراخوان مشترک با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و شامل بازی‌های بچه زرنگ، باغ کیانوش و دارا و سارا خواهد بود که کانون از تولید این سه بازی حمایت می‌کند.

افراسیابی درباره گفت‌و‌گو با سایر نهاد‌ها اظهار داشت: با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت‌و‌گو داشته‌ایم و قرار است معاونت فرهنگی ارشاد مبلغی بین ۳ تا ۵ میلیارد تومان برای تولید بازی‌ای متناسب با اهداف و ماموریت‌های حوزه ترویج زبان فارسی و سایر موضوعات مدنظر اختصاص دهد که طی فراخوانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: با حوزه هنری کودک و نوجوان نیز جلساتی داشتیم که دو اثر برای تولید بازی پیشنهاد داده‌اند و به محض نهایی شدن، اعلام خواهیم کرد. با تمام سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در این حوزه توان و ظرفیت دارند جلساتی برگزار شده و هر کدام به نتیجه برسد، به اطلاع بازی‌سازان و مردم کشور خواهد رسید.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد: این مسیر شدنی است؛ برخی سازمان‌ها حتی اگر بودجه لازم را نداشته باشند، آی‌پی خود را در اختیار بازی‌ساز قرار می‌دهند. تلاش ما این است که سهم بازی‌سازان را افزایش دهیم؛ با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری نقدی مشخصی جز معاونت فرهنگی وزارت ارشاد وجود ندارد، آی‌پی سایر سازمان‌ها را به آورده تلقی می‌کنیم و از بازی‌ساز می‌خواهیم سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرد، اما سهم بیشتری از سهام بازی با همفکری بازی‌سازان و همکاری مالکان آی‌پی‌ها به آنان اختصاص یابد.