اردوی جهادی دندان‌پزشکی طرح شهید رئیسی ۲۳ و ۲۴ مهرماه در مدرسه روستای دیزج حسن‌بیگ شهرستان عجب‌شیر برگزار و به ۴۸۰ نفر خدمات رایگان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول بنیاد علوی شهرستان عجب‌شیر گفت: این اردوی جهادی با حمایت بنیاد علوی و با حضور گروه جهادی شهدای درمان استان با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، کاهش هزینه‌های دندان‌پزشکی خانواده‌ها و ارتقای سلامت دهان و دندان برگزار شد و مورد استقبال گسترده اهالی منطقه قرار گرفت.

میثم مدادی با اشاره به حمایت‌های پیشین بنیاد علوی از این روستا افزود: سال گذشته نیز وام‌های اشتغال‌زایی برای اهالی این روستا تخصیص داده شد و پویش سلامت علوی در ادامه همان مسیر حمایتی و در توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه اجرا می‌شود.