سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به اینکه نباید اجازه داد دایره درگیری‌ها در یمن گسترش یابد، گفت، تنها راه‌حل بحران این کشور گفت‌وگوی سازنده و فراگیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین گفت: افزایش تنش‌ها در یمن تهدیدی واقعی برای امنیت منطقه است و نقشه راه مورد توافق در اواخر سال ۲۰۲۳ به واسطه‌ی عمان می‌تواند سنگ بنای حل درگیری‌ها در یمن باشد.

وی تاکید کرد: گفت وگوی سازنده و فراگیر میان تمام طرف‌های درگیر در بحران یمن، جایگزین ندارد و ما خواستار توقف فوری درگیری‌ها در یمن و آغاز روند مذاکراتی فراگیر هستیم.

زاخارووا افزود: مسکو به تلاش‌های دیپلماتیک خود با شرکای منطقه‌ای در راستای کاهش تنش در یمن ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد، نباید اجازه داده که دایره درگیری‌های یمن گسترش یابد و طرف‌های جدیدی وارد آن شوند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت، به حمایت‌های خود از تلاش‌های هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران یمن ادامه می‌دهیم و ایجاد راه حل مسالمت آمیز در این کشور باید منافع تمام طرف‌های درگیر را درنظر بگیرد