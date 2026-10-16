مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان مرکزی به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار برگزار شد.

مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان مرکزی به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر علیرضا اسماعیلی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، در این مراسم با تبریک روز پرستار به پرستاران پرتلاش، اظهار داشت: هم‌اکنون ۹۰۰ پرستار در مراکز درمانی استان شامل بیمارستان امام خمینی (ره) اراک، بیمارستان شهید ساوه، مرکز درمانی تأمین اجتماعی شازند و هشت مرکز درمانگاهی مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به جایگاه پرستاران در آموزه‌های دینی افزود: در قرآن کریم و معارف اسلامی بر ارزش کار درمان و احیای بیماران تأکید شده و برای این قشر اجر معنوی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد: پرستاران در تمامی مقاطع دشوار از جمله دوران دفاع مقدس، بحران‌های مختلف و همه‌گیری کرونا، با روحیه جهادی در خدمت مردم بوده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.