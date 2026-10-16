مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استان مرکزی به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار برگزار شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان در این مراسم از فعالیت ۹۰۰ پرستار در مراکز درمانی تابعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
دکتر علیرضا اسماعیلی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، در این مراسم با تبریک روز پرستار به پرستاران پرتلاش، اظهار داشت: هماکنون ۹۰۰ پرستار در مراکز درمانی استان شامل بیمارستان امام خمینی (ره) اراک، بیمارستان شهید ساوه، مرکز درمانی تأمین اجتماعی شازند و هشت مرکز درمانگاهی مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به جایگاه پرستاران در آموزههای دینی افزود: در قرآن کریم و معارف اسلامی بر ارزش کار درمان و احیای بیماران تأکید شده و برای این قشر اجر معنوی ویژهای در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد: پرستاران در تمامی مقاطع دشوار از جمله دوران دفاع مقدس، بحرانهای مختلف و همهگیری کرونا، با روحیه جهادی در خدمت مردم بودهاند و این روند همچنان ادامه دارد.