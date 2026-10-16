برنامه تلویزیونی «نسیم‌آوا» هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان»، با تولید و پخش سه قسمت ویژه از استان مرکزی، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و موسیقایی این خطه را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا محبی، تهیه‌کننده و مجری «نسیم‌آوا»، افزود: این ویژه‌برنامه‌ها در راستای سیاست‌های شبکه نسیم برای نشاط‌آفرینی، تقویت هویت ملی و توجه به فرهنگ استان‌های کشور تولید شده است.

حضور هنرمندان موسیقی پاپ، سنتی و اقوام، اجرای قطعات خاطره‌انگیز، گفت‌و‌گو‌های صمیمانه و گزارش‌های مردمی از جمله بخش‌های در نظر گرفته شده برای این سه قسمت است.

رویداد ملی «ایران جان» از ۲۵ مهر تا ۱ آبان در استان مرکزی برگزارمی شود.