نخستین دوره مسابقات سبک بودو کیوکوشین خراسان رضوی با حضور حدود ۴۰۰ ورزشکار در رده‌ های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سبک کیوکوشین استان خراسان رضوی گفت: نخستین دوره رقابت های سبک بودو کیوکوشین با حضور حدود ۴۰۰ رزمی کار از قهرمانان استان و در رده‌ های کمربندی آزاد، قهوه‌ ای و مشکی برگزار شد.

حمید تقوایی اجباری افزود: مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌ شود.

وی با اشاره به جوایز این دوره از رقابت‌ ها اظهار کرد: به نفرات اول، دوم و سوم به‌ ترتیب سه میلیون، دو میلیون و یک میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌ شود.

تقوایی اجباری با اشاره به اهمیت این مسابقات در شناسایی استعدادهای برتر ورزشی تصریح کرد: ورزشکاران برتر این رقابت‌ ها برای حضور در مسابقات کشوری که هفتم و هشتم آبان برگزار می‌ شود، انتخاب خواهند شد تا در ادامه، شانس حضور در تیم ملی و رقابت‌ های جهانی در کشور جمهوری آذربایجان را به دست آورند.

وی در پایان با اشاره به روند برگزاری مسابقات گفت: این رقابت‌ ها با حضور حدود ۴۰ داور استان برگزار شد و مشکل یا اعتراض قابل‌ توجهی در روند برگزاری وجود نداشت.