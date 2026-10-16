رقابت ۴۰۰ رزمی کار خراسان رضوی در نخستین دوره مسابقات بودو کیوکوشین
نخستین دوره مسابقات سبک بودو کیوکوشین خراسان رضوی با حضور حدود ۴۰۰ ورزشکار در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس سبک کیوکوشین استان خراسان رضوی گفت: نخستین دوره رقابت های سبک بودو کیوکوشین با حضور حدود ۴۰۰ رزمی کار از قهرمانان استان و در رده های کمربندی آزاد، قهوه ای و مشکی برگزار شد.
حمید تقوایی اجباری افزود: مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.
وی با اشاره به جوایز این دوره از رقابت ها اظهار کرد: به نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب سه میلیون، دو میلیون و یک میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می شود.
تقوایی اجباری با اشاره به اهمیت این مسابقات در شناسایی استعدادهای برتر ورزشی تصریح کرد: ورزشکاران برتر این رقابت ها برای حضور در مسابقات کشوری که هفتم و هشتم آبان برگزار می شود، انتخاب خواهند شد تا در ادامه، شانس حضور در تیم ملی و رقابت های جهانی در کشور جمهوری آذربایجان را به دست آورند.
وی در پایان با اشاره به روند برگزاری مسابقات گفت: این رقابت ها با حضور حدود ۴۰ داور استان برگزار شد و مشکل یا اعتراض قابل توجهی در روند برگزاری وجود نداشت.