به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،در این همایش از خانواده ۶ شهید خادمیار رضوی استان همدان تجلیل شد.

استاندار همدان در این مراسم با اشاره به پیشرفت روزافزون علم و فناوری و افزایش بیش از پیش تاثیرات فضای مجازی در زندگی مردم، معنویت را از نیاز‌های اصلی جامعه امروزی دانست و گفت: معنویت به عنوان بیمه نامه، جامعه امروزی را در برابر آسیب‌های اجتماعی ایمن می‌کند.

آقای حمید ملانوری شمسی، وجود حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت فاطمه معصومه (س) و دیگر امامزادگان و بقاع متبرکه در جای جای کشور را فرصتی ارزشمند برشمرد و افزود: حضور در این اماکن و بقاع متبر موجب یادآوری و ترویج خوبی‌ها در جامعه می‌شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان همدان هم با اشاره به فعالیت ۳ هزار و ۴۴۴ خادمیار و یاور رضوی استان در ۲۱ عرصه و کانون تخصصی و عمومی، گفت: روز گذشته نشست مدیران، معاونان و مسئولان دفاتر استانی کانون‌های خدمت رضوی استان‌های همدان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان و ایلام در همدان برگزار شد.

سیدحسین خوانساری با اشاره به اینکه کانون سلامت استان همدان ۱۰ هزار ساعت خدمت درمانی و دارویی رایگان به بیماران ارائه داده است، افزود: کانون ایثار و شهادت هم در روز‌های چهارشنبه با مراجعه به بیمارستان‌های استان، با خانواده‌هایی که نوزادشان متولد می‌شود، هدایایی از سوی آستان قدس رضوی اهدا می‌کنند.

او همچنین از پرداخت ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا به متقاضیان اشتغال استان همدان خبر داد و گفت: کانون زیارت هم روز گذشته به مناسبت روز جهانی عصای سفید ۴۱ روشندل استان را به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام کرد.