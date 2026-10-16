بازخوانی خاطرات سفر سه‌روزه رهبر شهید به زنجان در سال ۱۳۸۲، فرصتی برای یادآوری اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای آگاهی و رشد علمی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کتاب و کتابخوانی از عوامل اصلی افزایش دانایی و آگاهی و ارتقای سطح علمی جامعه است و می‌تواند در رشد فکری و تعالی انسان نقش مهمی ایفا کند. کتاب سرمایه‌ای ارزشمند است که انسان می‌تواند از دوران کودکی تا پایان زندگی با آن همراه باشد و از دانش و تجربه‌های نهفته در آن بهره ببرد.

کتابخوانی همچنین در تقویت کرامت انسانی، گسترش عدالت اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ای آزاد، مستقل و آگاه نقش دارد.

رهبر شهید انقلاب همیشه به جایگاه کتاب و مطالعه، اهمیت فرهنگ مطالعه تأکید می کردند.

در سفر سه‌روزه رهبر انقلاب به زنجان در سال ۱۳۸۲ سفری که با استقبال گسترده مردم همراه بود و خیابان‌های شهر با پارچه‌نوشته‌های کوچک و بزرگ خوشامدگویی آراسته شده بود.

یادداشت‌های کتاب سفرت به خیر اما مربوط به این سفر، متعلق به سال ۱۳۸۲ است و به فضای شهر و اشتیاق مردم زنجان در زمان حضور رهبر انقلاب اشاره دارد.

همچنین به حضور ایشان در دانشگاه زنجان و اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و علمی جامعه پرداخته شده است.