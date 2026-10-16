به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه کیش، با اشاره به ابعاد شخصیتی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، معنویت، ساده‌زیستی، شجاعت، بصیرت و آشنایی با مسائل سیاسی و بین‌المللی را از ویژگی‌های مورد تأکید ایشان برشمرد.

او با اشاره به اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامی به عبادت و توسل، افزود: معنویت و توجه به آموزه‌های دینی، در کنار تجربه و شناخت مسائل کشور، از مؤلفه‌های مهم در مسئولیت رهبری است.

حجت الاسلام والمسلمین ملک‌محمدی با اشاره به سابقه حضور آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در دوران دفاع مقدس، بر اهمیت شجاعت و تجربه میدانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با تهدید‌ها تأکید کرد.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اهمیت شناخت تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بصیرت و توانایی تحلیل مسائل سیاسی را در مدیریت کشور و مقابله با فشار‌های خارجی مؤثر دانست.

او حضور مردم در اجتماع شبانه در نقاط مختلف کشور را نشانه‌ای از همراهی و حمایت بخشی از جامعه ارزیابی کرد و افزود: حفظ انسجام ملی و تقویت همدلی، در شرایطی که دشمنان برای ایجاد اختلاف و تضعیف جامعه تلاش می‌کنند، ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین ملک‌محمدی در ادامه، بر اهمیت حضور آگاهانه مردم در صحنه، مقابله با جنگ روانی دشمن و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرد و توجه به معیشت مردم و حمایت از نیرو‌های مدافع کشور را از ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد.