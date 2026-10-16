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مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت همدلی و هوشیاری برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین حسن ملکمحمدی، سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه کیش، با اشاره به ابعاد شخصیتی آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی)، معنویت، سادهزیستی، شجاعت، بصیرت و آشنایی با مسائل سیاسی و بینالمللی را از ویژگیهای مورد تأکید ایشان برشمرد.
او با اشاره به اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامی به عبادت و توسل، افزود: معنویت و توجه به آموزههای دینی، در کنار تجربه و شناخت مسائل کشور، از مؤلفههای مهم در مسئولیت رهبری است.
حجت الاسلام والمسلمین ملکمحمدی با اشاره به سابقه حضور آیتالله سید مجتبی خامنهای در دوران دفاع مقدس، بر اهمیت شجاعت و تجربه میدانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با تهدیدها تأکید کرد.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اهمیت شناخت تحولات منطقهای و بینالمللی، بصیرت و توانایی تحلیل مسائل سیاسی را در مدیریت کشور و مقابله با فشارهای خارجی مؤثر دانست.
او حضور مردم در اجتماع شبانه در نقاط مختلف کشور را نشانهای از همراهی و حمایت بخشی از جامعه ارزیابی کرد و افزود: حفظ انسجام ملی و تقویت همدلی، در شرایطی که دشمنان برای ایجاد اختلاف و تضعیف جامعه تلاش میکنند، ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین ملکمحمدی در ادامه، بر اهمیت حضور آگاهانه مردم در صحنه، مقابله با جنگ روانی دشمن و پرهیز از اختلافافکنی تأکید کرد و توجه به معیشت مردم و حمایت از نیروهای مدافع کشور را از ضرورتهای شرایط کنونی برشمرد.