به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، امام جمعه مشهد گفت: دشمن در عرصه نظامی فقط تهدید خود را تشدید می کند نه عملیات را و رئیس جمهور آمریکا از نظر سیاست داخلی در شرایطی است که توسعه جنگ، موقعیت سیاسی او را از بین خواهد برد و به کلی از نظر توان سیاست داخلی، دچار شکست و رسوایی بیشتر از این خواهد شد بنابراین تشدید فقط در عرصه تهدید است و در عرصه عملیات نیست.

آیت‌الله سید احمد علم‌ الهدی در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد در حرم مطهر رضوی افزود: انتخابات کنگره امریکا در ماه نوامبر مطابق با ۱۲ آبان ماه برگزار می شود آن هم یک روز قبل از ۱۳ آبان که در ایران روز استکبارستیزی است و شایع شده است که دشمن درصدد این است که بعد از انتخابات حملات شدیدی را شروع کند که البته این مساله بستگی به اقتضائاتی دارد که بعد از انتخابات برای دشمن در آمریکا به وجود می‌ آید. اما آنچه برای ما مهم است این است که در عرصه حرکت در جنگهای تحمیلی، رابطه، الگو، خط و حرکت و بعثت ما زینبی است یعنی همان طور که سیدالشهدا در شب عاشورا، زینب کبری را در خط انقلاب سازی کربلا مبعوث فرمودند، امام شهید ما هم قبل از شهادت خود، ملت ایران را مبعوث کردند تا جریان انقلاب را ادامه بدهند.

امام جمعه مشهد گفت:‌ وقتی نظام جمهوری اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مانند تحریم مواجه می‌ شود و دشمن می‌ گوید این تحریم ها را به شرط قبول انجام بعضی از کارها و درخواستها بر می داریم، این موضوع امری بسیار خطرناک است چرا که این شرط ها ممکن است شرط‌ های بسیار گمراه کننده و هلاک کننده ای باشد که در یک چنین وضعیتی که مساله ای عمومی است، امام شهیدمان مسیر راه را برای ما معین کردند و گفتند آنجایی که دشمن عملیات شرطی انجام می دهد شما تسلیم نشوید و استقامت کنید. بنابراین وظیفه ما در این شرایط صبر و استقامت است و به هیچ وجه نباید تسلیم مطامع ناپاک دشمن شویم.

علم‌ الهدی افزود: الان دشمن علاوه بر عملیات شرطی، دارد تهدید شرطی می کند آن هم درشرایطی که امکان و عرضه تشدید عملیات نظامی در این موقعیت سیاسی را ندارد و در این موقعیت با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب ما نباید به خاطر ترس و وحشت از تهدید آمریکا که معلوم نیست بتواند آن را عملیاتی کند یا نه، تمکین شرط کنیم.

وی ادامه داد: ما باید تا آنجایی که می‌توانیم راهکارهایی را برای مقابله با دشمن در پیش بگیریم که از الگوی حضرت زینب کبری در مبارزه با دشمن نشات گرفته است.

امام جمعه مشهد گفت: حضرت زینب حرکت تدافعی شامل مقاومت در مقابل سرکوب یزید و کتک زدن‌ها و گرسنگی دادن ها را به حرکت تهاجمی یعنی وارد کردن فشار سیاسی به یزید و اجبار او بر ابراز پشیمانی نسبت به کشتن سیدالشهدا و برگزاری مراسم یادبود شهدای کربلا در شام برای رسوایی یزید و بنی امیه و معاویه تبدیل کردند.

علم‌ الهدی اضافه کرد: راهکار دیگری که ما از زینب کبری (س) در پیروزی بر دشمن آموختیم ایمان، اطمینان و توکل او به خداوند و توجه به ربوبیت پروردگار در مقابل دشمن است. بنابراین باید سعی کنیم این محوریت ایمان و وابستگی به اهل بیت را از دست ندهیم و فراموش نکنیم آن روزی که در دفاع مقدس رزمندگان ما حدود ۵۰ هزار نیروی دشمن را اسیر و خرمشهر را آزاد کردند، امام راحل (ره) فرمودند « خرمشهر را خدا آزاد کرد»، باید در نظر داشته باشیم همه کاره خداست و خدا ما را پیروز می‌کند و دشمن ما را شکست می‌ دهد و طوری سیاست آمریکا و اروپا و غرب را زیر و رو می کند که دشمن در مقابل اسلام ما جز افتضاح و رسوایی و شکست هیچ چیز عایدش نمی‌ شود.

وی ادامه داد: اگر سیاست ما به دین و عشق به اهل بیت، گره بخورد، هیچ موجودی و هیچ قدرتی روی کره زمین حریف ما نخواهد شد.