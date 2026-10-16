اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی از سازش ۳۰ درصدی اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، قربان نباتیان مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در سه ماهه اول امسال تعداد یک‌ هزار و ۵۰۹ پرونده شکایت کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف استان رسیدگی شد که ۳۰۹ مورد آن از طریق سازش حل و فصل شد.

وی افزود: رسیدگی به اختلافات در مراجع حل اختلاف، با هدف کاهش تنش میان کارگر و کارفرما و حفظ اشتغال پایدار انجام می‌شود.

نباتیان اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که شورای اسلامی کار در واحد وجود نداشته باشد، این موضوع از طریق انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما پیگیری و در صورت عدم سازش، به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ارجاع می‌شود.

گفتنی است ؛ در حال حاضر در خراسان شمالی ۱۲ هیات تشخیص و ۵ هیات حل اختلاف به اختلافات کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌کنند.