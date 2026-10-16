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فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران از اجرای ششمین مرحله طرح سراسری حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تنکابن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران از اجرای ششمین مرحله طرح سراسری حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: در این مرحله بیش از ۷۳ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در بخش مرکزی و منطقه سلیمانآباد انجام شد.
سرهنگ سید حسین اجاقزاده،افزود: این طرح همزمان با سراسر کشور در استان مازندران اجرا شد و شهرستان تنکابن نیز در این مرحله تحت پوشش اقدامات حفاظتی و قانونی قرار گرفت.
وی افزود: اجرای این مرحله از طرح در بخش مرکزی و منطقه سلیمانآباد شهرستان تنکابن انجام شد و در مجموع بیش از ۷۳ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان به انجام رسید.
فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی شهرستان تنکابن گفت: همکاری مجموعه انتظامی شهرستان و حمایتهای دادستان تنکابن در اجرای این طرح قابل توجه بوده و موجب تسهیل در اجرای مأموریتهای مربوط به حفاظت از اراضی کشاورزی شده است.
اجاقزاده با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: کشاورزان و روستاییانی که قصد ساختوساز در زمینهای خود را دارند، باید پیش از هرگونه اقدام، موضوع را از طریق جهاد کشاورزی شهرستان پیگیری کرده و مجوزهای قانونی و لازم را دریافت کنند.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز بیان کرد: دهیاران و شوراها باید پیش از آغاز ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغها، به افراد تذکر داده و از شکلگیری این تخلفات جلوگیری کنند.
فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران خاطرنشان کرد: دهیاران به عنوان نخستین نهاد حاکمیتی در سطح روستا، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با ساختوساز غیرمجاز دارند و لازم است این مسئولیت را با جدیت دنبال کنند.
اجاقزاده در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغها، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور به صورت شبانهروزی گزارش کنند تا موضوع از سوی عوامل مربوطه بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.