به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران از اجرای ششمین مرحله طرح سراسری حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: در این مرحله بیش از ۷۳ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در بخش مرکزی و منطقه سلیمان‌آباد انجام شد.

سرهنگ سید حسین اجاق‌زاده،افزود: این طرح همزمان با سراسر کشور در استان مازندران اجرا شد و شهرستان تنکابن نیز در این مرحله تحت پوشش اقدامات حفاظتی و قانونی قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این مرحله از طرح در بخش مرکزی و منطقه سلیمان‌آباد شهرستان تنکابن انجام شد و در مجموع بیش از ۷۳ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان به انجام رسید.

فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی شهرستان تنکابن گفت: همکاری مجموعه انتظامی شهرستان و حمایت‌های دادستان تنکابن در اجرای این طرح قابل توجه بوده و موجب تسهیل در اجرای مأموریت‌های مربوط به حفاظت از اراضی کشاورزی شده است.

اجاق‌زاده با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: کشاورزان و روستاییانی که قصد ساخت‌وساز در زمین‌های خود را دارند، باید پیش از هرگونه اقدام، موضوع را از طریق جهاد کشاورزی شهرستان پیگیری کرده و مجوز‌های قانونی و لازم را دریافت کنند.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها در پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بیان کرد: دهیاران و شورا‌ها باید پیش از آغاز ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغ‌ها، به افراد تذکر داده و از شکل‌گیری این تخلفات جلوگیری کنند.

فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران خاطرنشان کرد: دهیاران به عنوان نخستین نهاد حاکمیتی در سطح روستا، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با ساخت‌وساز غیرمجاز دارند و لازم است این مسئولیت را با جدیت دنبال کنند.

اجاق‌زاده در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغ‌ها، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور به صورت شبانه‌روزی گزارش کنند تا موضوع از سوی عوامل مربوطه بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.