حجت‌الاسلام آرامی در خطبه‌های نماز جمعه قرچک با تأکید بر ضرورت انسجام ملی در شرایط حساس کنونی، تندروی را محدودکننده میدان نیروهای انقلابی دانست و خواستار سعه‌صدر و جذب حداکثری اقشار مختلف مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام آرامی امام جمعه شهرستان قرچک در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه که در مصلای بزرگ این شهرستان برگزار شد گفت: اولویت اول جامعه «حفظ اتحاد» است. در شرایط حساس کنونی حتی باید از اختلافات موجه نیز کوتاه آمد و از هر اقدامی که بوی تفرقه بدهد به‌شدت پرهیز کرد.

وی افزود: جذب حداکثری و تقویت میدان وظیفه نیرو‌های انقلابی است؛ نباید با تندروی فضا را محدود کرد، بلکه باید با سعه‌صدر و رفتار کریمانه، زمینه حضور و هم‌افزایی همه سلیقه‌ها و اقشار مختلف مردم را در دفاع از ارزش‌ها و نظام فراهم نمود.

امام جمعه قرچک بیان کرد: سکوت در برابر اقدامات ضداسلامی و کشف‌حجاب اجباری در جمهوری آذربایجان پذیرفتنی نیست؛ حاکمان این کشور از سرنوشت طاغوت‌های تاریخ عبرت بگیرند و جهان اسلام و مدعیان حقوق‌بشر نباید در مقابل اشک دختران محجبه و مسلمان ساکت بمانند