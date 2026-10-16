به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مکان برگزاری دیدار ۲ تیم مس شهربابک و پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر فوتبال تغییر کرد و به ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک منتقل شد.

در اطلاعیه سازمان لیگ فوتبال آمده است:

دیدار ۲ تیم مس شهربابک و پرسپولیس که پیش از این به دلیل ناهماهنگی‌های رخ داده در مجموعه استان کرمان و مسئولین شهربابک و مشکل اقامت و اسکان پرسپولیس در شهربابک اعلام شده بود که در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان برگزار خواهد شد، در نهایت با پیگیری مسئولان ارشد استان کرمان و مساعدت رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ مقرر شد این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ دوشنبه ۲۷ مهر در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک برگزار شود.