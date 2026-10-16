به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: در مرحله سرشماری اینترنتی، برای افردای که اطلاعاتشان در سامانه‌های پایه بصورت ناقص یا مغایر ثبت شده و یا کد پستی منطق ندارند، پیامک ارسال می‌شود.

عادل جاسمی افزود: در این مرحله سرپرستان خانوار می‌توانند با ورود به درگاه اینترنتی دولت من اطلاعات خانواده خود را تکمیل، تصحیح و ثبت کنند.

وی گفت: در سرشماری اینترنتی سوالاتی در زمینه اقامت، سن و وضعیت تاهل پرسیده می‌شود.

در هرمزگان ۶۷۰ هزار خانوار زندگی می‌کنند.