به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، مدیرکل شیلات گیلان از صید حدود ۳۸ تن ماهی استخوانی به ارزش اقتصادی بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از دریای خزر، از آغاز فصل صید از ۱۶ تا ۲۱ مهر خبر داد.

علی‌اصغر داداش‌پور گفت: حدود ۸۵ درصد از ماهیان استخوانی که در این مدت به تور صیادان گیلانی افتاده، از گونه کفال، ۱۰ درصد ماهی سفید و بقیه سایر گونه‌ها بوده است.

وی افزود: ۳ هزار و ۶۰۰ صیاد گیلانی در قالب ۴۷ شرکت تعاونی صید پره در ۷ شهرستان ساحلی رودسر، لنگرود، آستانه اشرفیه، رشت، خمام، بندر انزلی و تالش در بیش از ۲۵۰ کیلومتر نوار ساحلی استان به صید ماهیان استخوانی مشغولند.

مدیرکل شیلات گیلان، ماهیان سفید، کفال، سوف و کپور را از مهم‌ترین گونه‌های استخوانی دریای خزر عنوان کرد.